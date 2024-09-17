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Путин поручил готовить бюджет РФ к продолжению войны

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  • 17.09.2024, 20:53
  • 3,378
Путин поручил готовить бюджет РФ к продолжению войны

Диктатор РФ провел совещание с членами правительства.

Расходы на оборону должны остаться в числе приоритетов российского бюджета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании с членами правительства, где обсуждалась подготовка проекта казны на 2025 год и предстоящий 3-летний период.

По словам Путина, помимо «повышения обороноспособности» в перечень главных направлений бюджетных трат должны войти «интеграция» аннексированных регионов Украины, а также социальная поддержка граждан и «технологическое развитие отечественной экономики».

«Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме», — сказал Путин, обращаясь к министрам.

«Здесь в том числе должны сработать стратегические решения по донастройке налоговой системы», — добавил он, имея в виду повышение налогов для граждан и бизнеса, которое в ближайшие 6 лет, по расчетам Минфина, принесет в казну 17 триллионов рублей.

В бюджет-2024 правительство заложило 10,8 трлн рублей военных расходов — на 60% больше, чем годом ранее и втрое выше уровня довоенного 2021-го. На закупку оружия и содержание вооруженных сил бюджет выделил 30% всех денег — рекордную долю со времен СССР.

Проблемой для бюджета могут стать цены на нефть, писали ранее аналитики Росбанка: баррель российского сорта Urals стоит немногим больше $60, тогда как правительство закладывает в свои проектировки $70 на текущий год и $69,7 — на следующий.

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