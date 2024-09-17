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За август в России продали всего пять автобусов МАЗ

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  • 17.09.2024, 21:16
За август в России продали всего пять автобусов МАЗ

Год назад их реализовали в 20 раз больше.

Продажа новых автобусов МАЗ в России в августе заметно просела. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные компанией «АСМ-холдинг».

В прошлом месяце в России было реализовано всего пять автобусов МАЗ. При этом год назад было продано 107 единиц.

В январе — августе 2024 года на российском рынке было реализовано 327 автобусов МАЗ. За аналогичный период прошлого года — 709.

В топе продаж на рынке РФ автобусы российских марок ПАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ, а также китайский Yutong, передает «Зеркало».

Напомним, автобусы МАЗ отметились в России (да и в Беларуси) тем, что горят с завидной регулярностью. Так, с начала 2024 года в соседней стране было зафиксировано уже несколько пожаров в белорусских автобусах. В прошлом году из-за частых возгораний МАЗов питерский перевозчик был вынужден прекратить эксплуатацию 137 экземпляров МАЗ (модель 203 047) «в связи с наличием замечаний, которые потенциально могут привести к возгоранию», хотя вскоре белорусские автобусы вернулись на улицы Санкт-Петербурга. В компании отметили, что специалисты ОАО МАЗ «осуществили доработку действующих систем и механизмов автобусов с целью исключения случаев потенциальных возгораний».

Ранее Александр Лукашенко поднимал тему горящих белорусских автобусов с российскими губернаторами и признавался, что «распереживался» из-за инцидентов: «Думаю, может, там действительно что-то взорвалось и загорелось». А 11 августа прошлого года, комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, он намекнул на происки конкурентов.

А представители одной из транспортных компаний Архангельска недавно жаловались, что в автобусах МАЗ есть дефект автоматической коробки переключения передач, который «проявляется в резких толчках при торможении автобуса». Коробку передач в автобусах меняют, но не так быстро, как нужно: поставки запчастей задерживаются.

Россияне также рассказали, что в холодное время года сталкиваются с некорректной работой ПЖД (подогревателя жидкости двигателя) белорусских автобусов. Это проявляется в выходе из строя блоков управления, индикаторов пламени и дополнительного циркуляционного насоса. А в теплое время года встречается сбой систем кондиционирования.

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