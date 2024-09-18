Украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске
- 18.09.2024, 8:48
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Опубликованы новые карты боев.
Украинские силы продолжили атаки в Глушковском районе Курской области 17 сентября, сообщает американский Институт изучения войны.
Как сказано в отчете ISW, в минобороны РФ утверждали, что российские войска якобы отразили атаки ВСУ возле Веселого и Медвежьего, однако российские военные пропагандисты отмечают, что украинские силы пытаются окружить Веселое, наступая на его западном и восточном флангах.
В то же время продолжались бои вдоль украинского плацдарма в Курской области, однако ни украинским, ни российским силам не удалось добиться продвижение.
По данным источников РФ, россияне продвигаются в Кореневском районе и могли захватить Успеновку и Дарьино, однако подтверждений этому нет. Вместе с тем появилось свидетельство того, как ВСУ отбивают российскую атаку западнее Любимовки.
Кроме того, один из украинских источников утверждал, что ВСУ окружили российские силы в Кремяном (восточнее Коренево), хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств.
Вместе с тем войска страны-агрессора РФ продолжали атаки около Глубокого и Волчанска 16 и 17 сентября. Как пишут военные пропагандисты РФ, ВСУ контратаковали вблизи Глубокого и в районе Волчанска непосредственно к северу от Волчанского агрегатного завода, говорится в отчете.
В ISW отмечают, что это, в частности, подтверждает их оценку, что украинские силы недавно продвинулись в районе завода в Волчанске.