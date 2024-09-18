Турецкие банки массово блокируют платежи из России в Европу 18.09.2024, 10:24

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Боятся санкций.

Банки Турции начали массово отказывать российским компаниям в проведении платежей в Евросоюз и другие страны, рассказали «Ведомостям» три источника из числа импортеров и посредников.

По их словам, в прошлый раз похожая ситуация наблюдалась в начале года, когда турецкие банки, как и кредитные организации других «дружественных» стран, стали опасаться вторичных санкций США за работу с российскими компаниями. Однако постепенно транзакции возобновились.

Летом проблемы с транзитными платежами через Турцию появились снова. Европейские банки время от времени стали отказываться принимать у турецких оплату за товары в пользу поставщиков российского бизнеса, говорит один из импортеров. Другой собеседник издания подтверждает это: при попытке заплатить за товар через Турцию поставщик из Болгарии попросил его перевести деньги через «нормальную» страну.

Ужесточение со стороны европейских кредитных организаций привело к тому, что в начале сентября уже турецкие банки стали отказывать в проведении транзитных платежей, говорит источник «Ведомостей». По его словам, даже предоставление банку дополнительных документов по поставке не решает проблему.

В Турции, как правило, всегда было 2-3 банка, которые охотно проводили платежи за российские товары в другие страны, но в последнее время осложнилась работа даже с ними, подтверждает партнер юрфирмы FTL Advisers Игорь Кузнец. По его словам, в основном сложности возникают при оплате в долларах и евро, но также с трудом стали проходить платежи в юанях.

Причина может быть в том, что турецкие банки начали больше опасаться санкций либо их банки-корреспонденты теперь предъявляют повышенные требования к платежам из Турции, отметил Кузнец.

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