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Генетики увеличили содержание витамина в листьях салата в 30 раз

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  • 18.09.2024, 11:53
Генетики увеличили содержание витамина в листьях салата в 30 раз

Инновационный метод.

Испанские ученые из Научно-исследовательского института молекулярной и клеточной биологии растений (IBMCP) разработали инновационный метод, позволяющий повысить уровень этого важного питательного вещества до 30 раз по сравнению с необработанными листьями, пишет «Хайтек».

Ученые использовали комбинацию биотехнологических методов и обработки интенсивным светом для создания новых мест хранения бета-каротина в растительных клетках. Результаты модификации продемонстрировали на листьях табака и салата. Ключевым достижением метода стала способность накапливать бета-каротин в клеточных структурах, где он обычно не встречается, без нарушения жизненно важных процессов растения, таких как фотосинтез.

Исследователи стимулировали образование пластоглобул — жировых везикул внутри хлоропластов — и создали подобные структуры в жидкой среде клеток. Это не только увеличило содержание бета-каротина, но и повысило его биодоступность, способность усваиваться человеческим организмом. Интересно, что обогащенные листья салата приобрели характерный золотистый цвет из-за высокой концентрации каротиноида.

Бета-каротин является важным предшественником витамина А, необходимого для нормального функционирования зрения, иммунной системы и других жизненно важных процессов в организме человека. Новый метод биообогащения поможет в борьбе с дефицитом витамина А, особенно в регионах, где это является серьезной проблемой общественного здравоохранения, заявляют ученые.

Исследователи подчеркивают, что метод значительно повышает питательную ценность таких овощей, как салат, мангольд и шпинат, сохраняя при этом их характерный вкус и аромат. В будущем технология может быть применена для обогащения и других сельскохозяйственных культур.

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