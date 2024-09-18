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Бывший зам Шойгу сдал ВСУ информацию о складе боеприпасов в Торопце?

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  • 18.09.2024, 12:00
  • 7,796
Бывший зам Шойгу сдал ВСУ информацию о складе боеприпасов в Торопце?
Дмитрий Булгаков

Такого мнения придерживаются Z-блогеры.

Украинский БПЛА ночью ударил по складу боеприпасов в Торопце. Начались масштабные взрывы.

Z- блогеры тем временем требуют вменить арестованному за коррупцию замминистра обороны Дмитрию Булгакову разглашение гостайны.

Он под камеры на ТВ рассказывал о новом комплексе для хранения боеприпасов в Торопце, уверяя в его неуязвимости и попутно рассказывает, что именно там можно хранить.

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