Раскрыт секрет картины Ван Гога «Звездная ночь» 18.09.2024, 16:37

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Художник запечатлел реально физическое явление.

Новое исследование, опубликованное в журнале Physics of Fluids издательства AIP Publishing, проливает свет на скрытую турбулентность в живописи Ван Гога, пишет New Voice.

Исследователи из Китая и Франции, специализирующиеся на морских науках и гидродинамике, проанализировали мазки кисти художника и их связь с атмосферными движениями.

Команда ученых, возглавляемая Юнсяном Хуаном, использовала цифровые изображения высокого разрешения, чтобы измерить размеры мазков краски на картине. Это позволило им сопоставить их с теоретическими масштабами турбулентности, наблюдаемыми в природе. Мазки кисти Ван Гога были проанализированы как своеобразные индикаторы движения, подобные листьям, кружащимся в вихре ветра. Исследователи применили светимость разных цветов на картине в качестве аналога кинетической энергии, чтобы выявить динамику неба, изображенную художником.

В результате они обнаружили, что структура вихрей в «Звездной ночи» соответствует закону Колмогорова, который описывает передачу кинетической энергии в атмосферных турбулентных потоках. Более того, картина продемонстрировала соответствие с масштабированием Бэтчелора — теорией, описывающей энергию в мелкомасштабной турбулентности.

Юнсян Хуан отметил: «Это демонстрирует глубокое и интуитивное понимание Ван Гогом природных явлений. Его точное изображение турбулентности может быть результатом либо внимательного изучения атмосферы, либо врожденного чувства динамики».

Это исследование выявило редкую комбинацию двух различных масштабов турбулентности, что делает работу Ван Гога еще более уникальной. Такое открытие, по словам исследователей, подтверждает сложность и многослойность его творчества, где каждая деталь, вплоть до мазков кисти, передает сложные физические процессы природы.

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