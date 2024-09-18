Финляндия и Эстония разрабатывают проект по блокировке Балтийского флота 1 18.09.2024, 17:37

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На случай «экстремальной ситуации».

Военные командования Финляндии и Эстонии планируют разработать план для запрета действий российского флота в Балтийском море на случай «экстремальной ситуации», заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило в интервью Helsingin Sanomat.

По его словам, «морская оборона — это то, в чем Финляндия и Эстония будут и дальше наращивать свое сотрудничество». Стороны готовы разработать более конкретные планы для полного запрета действий противника в Балтийском море, если это станет необходимым.

Мерило также отметил, что с военной точки зрения это вполне осуществимо. Отвечая на вопрос о том, в какой ситуации может произойти закрытие Финского залива для России, он пояснил, что это будет зависеть от обстановки в сфере безопасности.

«Мы готовы это сделать, чтобы защитить себя», — подчеркнул эстонский главком.

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