В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, телефоны, ноутбуки и скутеры 18.09.2024, 18:16

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Взрывы устройств террористов «Хезболлы» происходят в разных частях страны.

В Ливане вновь начали взрываться беспроводные устройства связи, на улицах Бейрута много машин скорой помощи, сообщают Almayadeen и Al Jazeera.

Как отмечает телеграм-канал Lebanese News, на этот раз взрываются не пейджеры, а принадлежащие членам «Хезболлы» радиостанции ICOM. Об этом же сообщает иранский телеканал Press TV.

Израильское издание The Jerusalim Post пишет, что первые сообщения о новой волне взрывов появились в тот момент, когда проходили похороны четырех членов «Хезболлы». Церемония транслировалась в прямом эфире в соцсети Х, однако неожиданно оборвалась.

Турецкая Yeni Şafak также сообщает, что помимо раций в Ливане взрываются скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Агентство Tasnim опубликовало видео с горящим скутером, а также сообщило о взрывах ноутбуков, радиоприемников и компьютеров в разных частях Ливана. По данным Alhadath, в автомобилях и скутерах взрывались беспроводные устройства.

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