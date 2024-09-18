закрыть
18 сентября 2024, среда, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, телефоны, ноутбуки и скутеры

  • 18.09.2024, 18:16
  • 4,422
В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, телефоны, ноутбуки и скутеры

Взрывы устройств террористов «Хезболлы» происходят в разных частях страны.

В Ливане вновь начали взрываться беспроводные устройства связи, на улицах Бейрута много машин скорой помощи, сообщают Almayadeen и Al Jazeera.

Как отмечает телеграм-канал Lebanese News, на этот раз взрываются не пейджеры, а принадлежащие членам «Хезболлы» радиостанции ICOM. Об этом же сообщает иранский телеканал Press TV.

Израильское издание The Jerusalim Post пишет, что первые сообщения о новой волне взрывов появились в тот момент, когда проходили похороны четырех членов «Хезболлы». Церемония транслировалась в прямом эфире в соцсети Х, однако неожиданно оборвалась.

Турецкая Yeni Şafak также сообщает, что помимо раций в Ливане взрываются скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Агентство Tasnim опубликовало видео с горящим скутером, а также сообщило о взрывах ноутбуков, радиоприемников и компьютеров в разных частях Ливана. По данным Alhadath, в автомобилях и скутерах взрывались беспроводные устройства.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина
Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип