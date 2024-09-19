Соловьев высмеял солдат РФ в прямом эфире 11 19.09.2024, 8:22

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Так пропагандист отреагировал на громкий скандал.

Государственная пропаганда РФ послала четкий сигнал своим солдатам, что жаловаться на так называемые «мясные штурмы» не стоит.

Главный пропагандист страны Владимир Соловьев призвал военных РФ молча умирать.

Скандальное заявление он сделал в эфире своего ресурса «Соловьев LIVE», передает Dialog.UA.

Пропагандист потребовал, чтобы российские солдаты молча подчинялись приказам своих командиров-мясников, даже если их отправляют на убой.

«Мне кажется странным, что во время войны появляются такие записи: «Я, боец такой-то, меня отправляют на штурм! Наш командир такой-то, он плохой». И это выкладывается в общественный доступ. Вы можете себе это представить во время Великой Отечественной войны? (...) Идет война! Ставится боевой приказ. А человек говорит: «А че вы мне ставите боевой приказ? А какая мне разница, какая у вас боевая задача! (...) Я это делать не буду. Не для того меня маманька рожала, чтобы я на штурмы шел». А вообще-то в армии есть единоначалие. Нравится тебе приказ, не нравится, и насколько ты ценный специалист», - заявил Соловьев.

Так он отреагировал на громкий скандал, который прогремел в Z-сообществе. Речь идет о ликвидации в штурме группы известных дроноводов, воюющих против Украины с 2014 года. Их по факту казнил собственный командир, отправив на верную смерть в «мясной штурм». Перед смертью оккупанты записали прощальное видео, обвинив командира в крышевании наркобизнеса и работе на Вашингтон.

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