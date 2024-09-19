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Знакомый незнакомец: итальянцы показали футуристический электрический фургон

  • 19.09.2024, 9:20
Знакомый незнакомец: итальянцы показали футуристический электрический фургон

Новый Iveco eMoovy — побратим Hyundai ST1 и Staria.

Iveco открывает для себя сегмент более легкой коммерческой техники. На выставке IAA Transportation 2024 в Ганновере дебютировала новая модель eMoovy. О ней рассказали на сайте итальянского производителя.

Футуристический дизайн Iveco eMoovy знаком и это неудивительно, ведь модель создали на базе Hyundai ST1, который, в свою очередь, использует агрегаты минивэна Staria. От южнокорейского собрата новичок отличается лишь дизайном передней части.

Новый Iveco eMoovy предлагают в версиях длиной 5,32 или 5,8 м и высотой от 2 до 2,6 м. Можно выбрать фургон (с грузовым отсеком объемом до 10 кубометров), бортовое авто или голое шасси, на которое можно устанавливать различные модули. Грузоподъемность составляет 1530 кг.

В кабине Iveco eMoovy установлен цифровой щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин. Комплектация включает современные системы активной безопасности.

Электромобиль Iveco eMoovy оснащен 218-сильным мотором и доступен с батареями емкостью 63 или 76 кВт∙ч. Запас хода составляет 265 и 320 км, соответственно.

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