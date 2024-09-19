Знакомый незнакомец: итальянцы показали футуристический электрический фургон
- 19.09.2024, 9:20
Новый Iveco eMoovy — побратим Hyundai ST1 и Staria.
Iveco открывает для себя сегмент более легкой коммерческой техники. На выставке IAA Transportation 2024 в Ганновере дебютировала новая модель eMoovy. О ней рассказали на сайте итальянского производителя.
Футуристический дизайн Iveco eMoovy знаком и это неудивительно, ведь модель создали на базе Hyundai ST1, который, в свою очередь, использует агрегаты минивэна Staria. От южнокорейского собрата новичок отличается лишь дизайном передней части.
Новый Iveco eMoovy предлагают в версиях длиной 5,32 или 5,8 м и высотой от 2 до 2,6 м. Можно выбрать фургон (с грузовым отсеком объемом до 10 кубометров), бортовое авто или голое шасси, на которое можно устанавливать различные модули. Грузоподъемность составляет 1530 кг.
В кабине Iveco eMoovy установлен цифровой щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин. Комплектация включает современные системы активной безопасности.
Электромобиль Iveco eMoovy оснащен 218-сильным мотором и доступен с батареями емкостью 63 или 76 кВт∙ч. Запас хода составляет 265 и 320 км, соответственно.