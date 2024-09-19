Названы лучшие недорогие смартфоны для покупки в 2024-м году 19.09.2024, 11:08

Топ разделили на пять групп.

За последние годы производителям смартфонов удалось вывести бюджетные аппараты на новый уровень. Многие из них предлагают покупателям широкий функционал и отличную производительность без каких-либо серьезных компромиссов.

Редакторы портала Phone Arena отобрали качественные телефоны из категории «топ за свои деньги», с покупкой которых вы точно не прогадаете. Топ разделили на пять групп, среди которых также выделили бюджетные Айфоны.

Лучшие бюджетные Android до $500

Google Pixel 8a. Практически идеальный смартфон за свои деньги. У него в арсенале OLED-дисплей с частотой 120 герц, фирменный чипсет Tensor G3, а двойная камера на 64+13 Мп снимает лучше большинства Андроидов в этом ценовом сегменте. Из недостатков: толстая рамка вокруг экрана и медленная зарядка.

OnePlus 12R. Смартфон получил процессор Snapdragon 8 Gen 2 с большой камерой охлаждения – по этому показателю он уделывает всех конкурентов. У него также самый большой экран: 6,8-дюймовый OLED с плавной частотой обновления 120 Гц. Но камеры снимают не так хорошо, как Pixel.

OnePlus 12R

Лучшие бюджетные Android до $400

Samsung Galaxy A35. Устройство получило яркий 120-герцовый AMOLED-экран на 1000 нит и большую батарею емкостью 5000 мАч. Система камер также довольно хороша, как для своей цены. Недостатки тоже есть: это не совсем быстрый чипсет Exynos 1380 и всего 6 ГБ оперативной памяти.

Nothing Phone (2a). Девайс вышел со знакомым светодиодным «глифом» на задней панели, так что это, вероятно, самый красивый бюджетный телефон из всех. Также у него все хорошо с производительностью и камерами. Но на глобальном рынке сейчас его найти довольно сложно.

Nothing Phone (2a).

Лучшие бюджетные Android до $300

Moto G Power 5G (2024). На фоне других бюджетников в своем классе он выделяется «задником» из натуральной кожи, поддержкой беспроводной зарядки и внушительным временем автономной работы. Но его ЖК-экран, выглядит далеко не так хорошо, как OLED у конкурентов.

OnePlus Nord N30 5G. Главными преимуществами здесь являются чистый и плавный пользовательский интерфейс и типичная для бренда сверхбыстрая зарядка: от 0 до 100% меньше, чем за час. Компромиссы, на которые вам придется пойти, включают отсутствие сверхширокоугольной камеры и среднее время работы батареи.

OnePlus Nord N30 5G

Лучшие бюджетные Android до $200

Samsung Galaxy A15 5G. Возможно, не самый стильный телефон на рынке, но один из самых продвинутых в своем классе. Этот аппарат отличается от остальных наличием AMOLED-экрана с разрешением Full HD+, щедрых 128 ГБ памяти и батареи на 5000 мАч, которой конкретно здесь хватает на двое суток работы. А получать обновления ОС он будет целых четыре года.

Moto G 5G (2024). Хоть экран у него ЖК, зато поддерживается повышенная герцовка 120 Гц в отличие от 90 Гц у Galaxy A15. Это идеальный вариант для просмотра видео и скроллинга соцсетей. На задней панели находится 50-Мп основная камера и по сути бесполезная 2-Мп макро, но главная особенность – это невероятно доступная цена.

Moto G 5G (2024)

Лучший бюджетный iPhone

Если вам нужен действительно дешевый iPhone стоимостью до 500 долларов, ваш единственный вариант – iPhone SE 3, который Apple продает за $429. У него вполне приличные характеристики как для субфлагмана, но придется мириться с крошечным 4,7-дюймовым экраном и жирными рамками.

Если вы хотите iPhone в современном дизайне и готовы немного выйти за рамки бюджета, авторы Phone Arena посоветовали iPhone 14. В отличие от SE, у него больший 6,1-дюймовый OLED-экран, лучшее время автономной работы и камера.

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