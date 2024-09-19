«Сначала был рой беспилотников»6
- 19.09.2024, 12:39
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Чем все же ударили по складу в Торопце?
Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV предположил, чем могли поразить склад боеприпасов в российском городе Торопец.
«Очевидно, что сначала шел целый рой беспилотников, на которые разрядилась российская ПВО, а потом уже было средство поражения. Это может быть и [дальнобойная ракета-дрон] Паляница. И если смело так сказать, это может быть и Storm Shadow, потому что то, что говорят политики и то, что они делают, очень часто это бывают разные вещи», — подчеркнул Жирохов.
Он также рассказал о последствиях атаки на склад:
«Уверен, что все же большая часть боеприпасов не пострадала, несмотря на такие апокалиптические взрывы. Очевидно, что и оружие, боеприпасы, которые хранились в подземных хранилищах, они там есть до сих пор. Уничтожено все, что находилось на поверхности. И, скорее всего, это не были ракеты к реактивным системам залпового огня. <...> Тем более, вряд ли северокорейские ракеты находились бы на поверхности».
Эксперт предположил, что вероятно были уничтожены, в частности, авиационные бомбы, из которых россияне делают КАБы.