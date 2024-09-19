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Ученые развеяли популярный миф о домашних заданиях

  • 19.09.2024, 13:16
Ученые развеяли популярный миф о домашних заданиях

Для повышения успеваемости не нужно тратить много времени.

Ученые из Института Гамильтона Мейнутского университета (Ирландия) установили, что для повышения успеваемости в естественных науках домашнее задание нужно выполнять три-четыре раза в неделю. Успехам в математике сопутствуют ежедневные занятия по 15 минут. Результаты исследования опубликованы в журнале Learning and Instruction (LI).

В исследовании приняли участие 4118 ирландских подростков, обучающихся в средней школе. Ученые попросили испытуемых сообщить, сколько времени они тратят на выполнение домашних заданий ежедневно. Полученные данные исследователи сопоставили с информацией об успеваемости добровольцев по математике и естественным наукам.

Оказалось, что домашние задания низкой продолжительности были так же эффективны для успешной учебы, как и длительные. При этом для того, чтобы хорошо разбираться в математике, на домашнюю работу нужно было ежедневно тратить около 15 минут. Для достижения естественно-научной грамотности было достаточно самостоятельной работы три-четыре раза в неделю.

Ученые отметили, что регулярные краткосрочные занятия могут лучше оптимизировать вовлеченность школьников в учебу и мотивировать их к академическим успехам, не вызывая чрезмерного стресса. Отказ от очень длинных домашних заданий также позволяет учащимся сбалансировать школьные занятия с другим важным досугом вне школы.

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