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Почти все турецкие банки решили отказаться от работы с Россией и Беларусью

  • 19.09.2024, 13:17
Почти все турецкие банки решили отказаться от работы с Россией и Беларусью

Сделки в долларах и евро сразу блокируются.

Продолжавшиеся больше, чем полгода попытки российских властей договориться с Турцией о разблокировке банковских платежей, окончательно зашли в тупик.

Почти все турецкие банки решили отказаться от обслуживания сделок, связанных с Россией и Беларусью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, платежи для российских компаний уже прекратили все кредитные организации Турции с иностранным участием, а теперь к ним намерены присоединиться государственные и частные банки, у которых нет зарубежных партнеров.

Банки пытаются «обезопасить себя от возможных проблем в будущем в виде потенциальных ограничений и санкций», объяснил источник ТАСС. Чтобы продолжать обслуживать российско-турецкую торговлю, в стране, по его словам, де-факто остался единственный банк - Emlak Katılım. Он продолжает платежи в лирах и рублях, тогда как сделки в долларах и евро многие турецкие банки сразу блокируют.

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