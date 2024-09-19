СМИ: Иран готовил ликвидацию руководства Израиля 19.09.2024, 13:25

В списке был Нетаньяху и министр обороны.

Иранские спецслужбы завербовали израильского бизнесмена для физической ликвидации высших чинов, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и главы Агентства безопасности Израиля (Шин Бет). Об этом пишет The Jerusalem Post.

Человек, личность которого не разглашается, является бизнесменом с обширными связями в Турции и Иране. Он был задержан в августе и в четверг, 19 сентября ему были предъявлены обвинения.

План заключался в том, чтобы использовать израильского бизнесмена, который долгое время жил в Турции и имел финансовые отношения как с турецкими, так и с иранскими лицами, для разработки планов убийств в Израиле.

Для реализации его реализации граждане Турции Андрей Фарук Аслан и Гюнейд Аслан связались с израильским бизнесменом для проведения финансовых операций, пригласив его в турецкий город Самандаг для встречи с двумя представителями богатого иранца по имени Эди. Когда ему сказали, что Эди не может выехать из Ирана в Турцию, он согласился на то, чтобы его тайно переправили на машине из Турции в Иран, где он встретился с Эди и членом иранских служб безопасности по имени Хадж.

Прежде чем приступить к какой-либо деятельности, израильский бизнесмен запросил один миллион долларов.

В августе израильский бизнесмен посетил Иран во второй раз, где получил аванс в 5000 евро для начала осуществления заговора, включая потенциальное превращение агента «Моссада» в двойного агента.

Израильскому бизнесмену также было поручено снимать видео определенных израильских объектов в целях наблюдения и сбора разведывательной информации, и передавать угрозы гражданам Израиля, с которыми Иран связывался для выполнения миссий, не соответствующих иранским директивам. Кроме того, иранцы спросили бизнесмена, сможет ли он завербовать россиян и американцев, которых можно было бы использовать для убийства иранских деятелей, выступающих против режима и проживающих в Европе и США.

Отмечается, что Шин Бет не предоставила никаких указаний на то, добился ли израильский бизнесмен существенного прогресса в какой-либо из террористических акций.

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