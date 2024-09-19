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Россия готова продавать свой СПГ со скидкой в 40%

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  • 19.09.2024, 14:04
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Россия готова продавать свой СПГ со скидкой в 40%

Но покупатели так и не нашлись.

Попавший под санкции США проект «Арктик СПГ 2» очень важен не только для его основного владельца, Леонида Михельсона и его компании «Новатэк», но и для Владимира Путина. Он должен помочь к 2030 г. утроить экспорт СПГ из России и увеличить ее долю на мировом рынке с 8% до 20%, частично заменить потерянный европейский рынок газа и показать, что экономика остается сильной и важной для мира, несмотря на противодействие Запада. Поэтому в отчаянных попытках найти покупателей и способы вывезти газ из Арктики участвуют и топ-менеджеры «Новатэка», и чиновники.

Представители правительства занимаются поиском рынков сбыта для «Арктик СПГ 2», участвуя в создании теневого флота через сеть компаний, которые должны обеспечить проект СПГ-танкерами и найти тех, кто рискнет их принять, рассказали Bloomberg люди, знакомые с этой стратегией. Руководители же «Новатэка», по их словам, в феврале посетили Мумбаи, где встречались с представителями судоходных компаний. С целью поиска новых клиентов «Новатэк» также открыл офис в Китае.

«Арктик СПГ 2» попал под санкции в ноябре 2023 г. Из-за этого «Новатэк» не смог, как планировал, начать экспорт в начале 2024 г. Усилия по созданию теневого флота начали всерьез предприниматься в марте, сообщает Bloomberg по итогам бесед с почти тремя десятками СПГ-трейдеров, судовых брокеров, представителей компаний. Фирмы, которые владеют или управляют танкерами, регистрируются в Индии и ОАЭ – например, в квартире в Мумбаи и отеле в свободной экономической зоне Дубая. Дубайская Nur Global Shipping, купившая в первом полугодии несколько старых судов, привлекла внимание участников рынка тем, что заплатила более $50 млн за каждый из танкеров, которые в противном случае отправились бы на металлолом, в частности, поскольку не соответствуют современным экологическим требованиям. Через пять фирм Nur приобрела пять судов. Одно из них, Pioneer, в начале августа стало первым танкером, забравшим СПГ с «Арктик СПГ 2».

В общей сложности три танкера уже пять раз загрузили газ на проекте. Но ни одна поставка пока не дошла до покупателей.

Топ-менеджеры «Новатэка» продолжают ездить по миру в поисках покупателей, они предпринимали многочисленные попытки заключить сделки в Китае и других азиатских странах, рассказали Bloomberg трейдеры и представители самой компании. Но хотя они предлагают газ с 40%-ной скидкой к спотовым ценам, потенциальные покупатели, большинство из которых также приобретают СПГ в США, не хотят рисковать, так как могут попасть под вторичные санкции Вашингтона.

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