СМИ: В историю со взрывами пейджеров в Ливане оказались вовлечены Япония и Болгария 19.09.2024, 14:57

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Производители оборудования раскрыли подробности.

Взрывы пейджеров и раций в Ливане затронули уже не только Израиль, который так и не подтвердил, но и не отрицал свою причастность. Оказалось, что пейджеры закупили у подставной фирмы в Венгрии, но продавали их якобы через Болгарию. Также в скандал оказался вовлечен производитель раций ICOM. Об этом пишет Reuters.

Японский производитель раций, связанных со взрывами среди членов группировки «Хезболла», в результате которых в Ливане погибли 20 человек и сотни получили ранения, заявил, что не мог изготовить взрывные устройства.

«Бомба не могла быть встроена в одно из наших устройств во время производства. Процесс высокоавтоматизирован и быстр. Поэтому на такие вещи нет времени», — заявил директор ICOM Йошики Эномото в четверг у штаб-квартиры компании в Осаке, Япония.

Взрыв портативных радиостанций, используемых «Хезболлой» в среду в пригородах Бейрута и долине Бекаа, последовал за серией взрывов пейджеров во вторник, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек и около 4000 получили ранения.

ICOM заявил, что прекратил производство таких раций еще десять лет назад, и что большинство из тех, что все еще продаются, являются поддельными.

«Если это окажется подделкой, то нам придется расследовать, как кто-то создал бомбу, похожую на наш продукт. Если она подлинная, нам придется отследить ее распространение, чтобы выяснить, как она там оказалась», — сказал Эномото.

А Болгария проведет расследование в отношении компании, связанной с продажей пейджеров ливанской боевой группировке «Хезболла».

Служба государственной безопасности Болгарии DANS в своем заявлении сообщила, что сотрудничает с министерством внутренних дел с целью расследования роли компании, зарегистрированной в Болгарии, однако не сообщила ее название.

По сообщениям болгарских СМИ, это базирующаяся в Софии компания Norta Global Ltd. Она якобы «способствовала продаже пейджеров, которые взорвались в Ливане во вторник».

Сотрудники компании и даже ее юристы не ответили на запросы журналистов. Болгарское агентство государственной безопасности заявило, что не обнаружило никаких поставок подозрительных пейджеров на территорию Болгарии.

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