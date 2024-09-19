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Полковник ВСУ: Такого не было со времен Второй мировой войны

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  • 19.09.2024, 15:31
  • 13,370
Полковник ВСУ: Такого не было со времен Второй мировой войны

Несколько уникальных прецедентов украинского удара по российскому складу в Торопце.

Украинские беспилотники попали в 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления РФ, в котором хранилось большое количество различного боевого комплекта.

Успешный налет дронов произошел районе города Торопец в Тверской области РФ.

Как эта атака повлияет на возможности оккупантов? Сайт Charter97.org попросил оценить ситуацию украинского военного аналитика, полковника запаса Вооруженных сил Украины Петра Черникa:

— Повлияет очень серьезно, я полностью разделяю точку зрения, что это рекордный удар. Он имеет в себе несколько уникальных прецедентов, которых еще в военной истории 21-го века точно не было, а в некотором смысле даже со времен Второй мировой войны.

Момент первый — это самый большой склад, который есть в европейской части Российской Федерации. Момент второй — до него 500 километров, это очень много. Момент третий — туда долетело порядка ста беспилотных систем, из чего возникает вопрос, как они туда долетели.

Получается, что их хваленая система противовоздушной обороны, такие установки как С-300, С-400, С-350, дальнобойные системы стратегического назначения, не говоря уже про ближний радиус, такие системы как «Бук», «Оса», «Панцирь-С», «Тор-1» или «Тор-М», не в состоянии бороться с такими беспилотными атаками и прикрывать стратегический объект.

Это на самом деле стратегический объект, даже по самым скромным подсчетам там было сконцентрировано до 30 тысяч тонн самых разных артиллерийских боеприпасов, ракет и тому подобного. Есть даже информация, что там складировались баллистические ракеты KN-23 северокорейского производства, «Искандеры», ракеты к С-300 и С-400, не говоря уже про 122-мм снаряды для БМ-21 «Град» и другие.

Это все детонирует до сих пор, даже зафиксировано небольшое землетрясение магнитудой до трех баллов по шкале Рихтера. А это равняется взрыву 15-килотонной атомной бомбы. Напомню, что первая атомная бомба, которая взорвалась в Хиросиме, как раз имела примерно 15 килотонн, чтобы вы понимали, насколько гигантское это высвобождение энергии.

Теперь о том, на что это повлияет. На 100% это окажет влияние на северную группировку войск, которые находятся на Курщине, Брянщине и Ростовщине. Особенно это будет заметно на Курщине, потому что именно с этого склада россияне обеспечивались штатными боеприпасами к артиллерийским установкам Д-20, Д-30 и главнейшей массовой системе реактивного залпового огня БМ-21 «Град». Там точно начнется снарядный голод.

Так что у нас есть сдержанный оптимизм, что в связи с этим нам надо принципиально продержаться до цикла мокрой погоды. Тогда никто не сможет особо двигаться — ни мы, ни они. В этой ситуации, когда будут скованы движения россиян, нам будет проще удержать Курский плацдарм. Следовательно, прямой приказ Путина освободить Курщину до его дня рождения не будет выполнен.

А тут уже появляется политический момент — Путин в который раз покажет себя как лидер, который не может отвечать за свои слова и добиваться исполнения своих приказов. А это улучшает почву для трансфера власти.

Приведу еще буквально несколько цифр для лучшего понимания, что там на самом деле произошло. Условно (может, в жизни было и не совсем так, но мы должны строить какие-то аналитические конструкции), если там были только 22-мм снаряды для БМ-21 «Град» в количестве 30 тысяч тонн, то это 460 тысяч единиц, а это 10 месяцев боя в том темпе, как они эти снаряды применяют. А если, условно, там были 82-мм снаряды для минометов, также 30 тысяч тонн, то это 10 миллионов штук, в таком выражении это полтора года боя.

Конечно, это условные цифры, все на самом деле имеет смешанный характер, то есть там было всё и много. Но сам по себе факт, что эта операция была проведена, делает ее феноменальной, и это без преувеличения. Повторим и закрепим основные моменты: прорыв противовоздушной обороны россиян; достижение взрыва, который равняется 15-килотонному взрыву ядерной бомбы; колоссальное уменьшение запасов для обеспечения северной группировки.

И последний штрих — этот склад относительно новый, он якобы был построен с использованием новейших технологий, после его реконструкции там даже замминистра обороны РФ побывал. Это означает, что у России и дальше есть колоссальные проблемы с распиливанием военного бюджета. А мы можем это только приветствовать.

— Z-пропаганда как раз и обвиняет бывшего зама Шойгу Булгакова, который сейчас арестован, что он якобы по телевидению хвастался этим складом и сдал его координаты. Насколько это вероятно?

— Я целиком разделяю точку зрения, что так оно и было, что он является одним из авторов понижения качества строительства капониров, бункеров для хранения этих боеприпасов. Помним фундаментальное правило — чем больше там будет грызни между ключевыми игроками в ветвях власти, тем лучше для нас.

То есть ситуация должна ухудшаться у них во всех возможных смыслах: от того, что мы начали выжигать их нефтепромышленность, до высокой тональности внутреннего противостояния, которое рано или поздно развяжется не просто тюремными сроками.

Я не сомневаюсь, что будут и летальные случаи, когда у кого-то заболит сердце, кто-то утонет, кто-то закончит жизнь самоубийством и так далее. 

Скажу еще, что хороших русских, с точки зрения нас, украинцев (как и для вас, белорусов), не бывает. У них одна цель — уничтожить нас и сделать рабами.

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