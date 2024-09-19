Минчане возмущены российскими «душегубками» в метро

Минчане возмущены российскими «душегубками» в метро2
- 19.09.2024, 15:31
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Это поезда нового поколения «Москва».
В минском метрополитене обкатывают новые поезда российского производства. Правда, судя по комментариям, не всем пассажирам нравятся новые вагоны, пишет CityDog.io.
Что еще за поезда?
Информация о том, что для минского метрополитена планируется закупить новые составы поездов, появилась еще в феврале прошлого года. Как тогда заявляли власти, это поезда нового поколения «Москва»: в них предусмотрены кондиционирование вагонов, система шумопонижения, а также разъемы для подзарядки гаджетов.
Сообщалось, что составы поступят к моменту ввода в эксплуатацию участка третьей линии метро до станции «Слуцкі гасцінец».
А что не нравится пассажирам?
В минских пабликах стали появляться видео, что на Автозаводской линии уже вовсю идет обкатка новых составов, а вот в комментариях оказалось много недовольных.
Минчане пишут, что старые советские вагоны им милее, и называют новые модели «душегубкой»: «в старых советских хоть окошки отодвинуть можно, а в новых — просто ад».
Кто-то пишет, что «Штадлер» лучше», или вообще советует посмотреть, какие вагоны ходят в Китае или Японии: мол, наши по сравнению с ними никакие не новые, а «просто новая краска на вагоне».
Но есть и положительные комментарии от тех, кому новые составы кажутся стильными и кто хотел бы видеть их не только на новых станциях, но и на других ветках.