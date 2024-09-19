Зачем Лукашенко решил встретиться с террористом Пушилиным 4 19.09.2024, 15:55

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Прогиб перед Кремлем?

Встреча Лукашенко с международным террористом из «ДНР» Денисом Пушилиным — это реверанс в сторону Кремля, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Слишком много хаотичных движений сейчас по всем векторам, которые ставят под сомневаться в лояльности. То дрон собьет, то примириться предложит не то Польше, не то США.

Поэтому визитер такого ранга – попытка прогнуться перед Кремлем. В октябре – визит в Кремль, где нужно выпрашивать 7-й срок.

Согласие же пока неочевидно, если не сказать больше.

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