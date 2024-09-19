Зачем Лукашенко решил встретиться с террористом Пушилиным

Зачем Лукашенко решил встретиться с террористом Пушилиным4
- 19.09.2024, 15:55
- 4,350
Прогиб перед Кремлем?
Встреча Лукашенко с международным террористом из «ДНР» Денисом Пушилиным — это реверанс в сторону Кремля, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Слишком много хаотичных движений сейчас по всем векторам, которые ставят под сомневаться в лояльности. То дрон собьет, то примириться предложит не то Польше, не то США.
Поэтому визитер такого ранга – попытка прогнуться перед Кремлем. В октябре – визит в Кремль, где нужно выпрашивать 7-й срок.
Согласие же пока неочевидно, если не сказать больше.