Россия вывозит технику с базы на границе с Японией 2 19.09.2024, 16:08

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Это сама восточная база в РФ.

С базы хранения военной техники «Дачное» под Южно-Сахалинском с начала войны вывезли более 250 единиц бронетехники, подсчитали The Moscow Times, проанализировав спутниковые снимки. Это самая удаленная от линии фронта военная база: «Дачное» находится более чем в 6000 километров от Украины, на границе с Японией. У Сахалина нет сообщения с «большой землей» по суше, и для вывоза техники необходимо было задействовать флот или авиацию.

В 2020 году под открытом небом на базе хранения «Дачное» находилось 593 единиц бронетехники, к октябрю 2022 осталось 556 единиц, а в мае 2024 — 342. Таким образом, за время войны с военной базы было изъято 251 единиц бронетехники, или около 43%. Кроме того, до начала войны с Украиной на территории базы было 9 ангаров, к 2024 году их осталось 5, остальные разрушены, их обломки видны со спутниковых снимков. Вероятно, там также хранилась техника, однако оценить ее количество невозможно.

До начала войны на базе могли хранится танки Т-72б, БМП-2б, САУ 2С3 «Акация», минометы 2С12, РСЗО БМ-21, самоходные ПТРК «Конкурс», ЗРК «Стрела-10», ЗСУ «Шилка» и зенитные орудия С-60.

Согласно инструкциям Минобороны, существует четыре категории консервации старой военной техники. Первую категорию, к которой относят самую ценную технику, хранят в вентилируемых и отапливаемых помещений, вторую — в ангарах, третью — под тентами, последнюю, четвертую, — под открытым небом. На 230-й военной базе техника хранилась главным образом под открытым небом. Под тентами же в 2020 году находилось около 92 единиц военной техники, в 2022 — около 99, к маю же 2024 — около 39 единиц военной техники.

«Дачное» относится к 68-му армейскому корпусу Восточного военного округа, который включает в себя Дальневосточный военный округ, Тихоокеанский флот, восточную часть Сибирского военного округа, а также командование ВВС и ПВО. Одна из основных задач 68-го армейского корпуса — оборона Дальнего Востока и Курил. В 2020 году военная группировка на Сахалине была усилена дополнительным вооружением, в том числе зенитными ракетными системами, сообщал экс-министр обороны Сергей Шойгу. Однако уже после начала войны в Украине Минобороны начало ротацию техники и военнослужащих с Дальнего Востока. В 2023 году японские аналитики сообщали о том, что Россия увезла комплексы ПВО с Дальнего Востока.

В Южно-Сахалинске располагается 39-я отдельная мотострелковая Краснознамённая бригада, которая принимает участие в войне в Украине. В июле 2023 года Владимир Путин присвоил 39-й отдельной мотострелковой бригаде звание гвардейской. К сентябрю 2024 года на войне в Украине погибли не менее 677 военнослужащих из Сахалинской области, следует из поименных подсчетов «Медиазоны».

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