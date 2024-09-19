Стало известно количество ликвидированных из-за взрывов пейджеров и раций в Ливане 19.09.2024, 16:38

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Данные ливанского Министерства здравоохранения.

В Ливане 17 и 18 сентября произошли взрывы пейджеров и портативных раций, которые привели к гибели не менее 37 человек, сообщает The National со ссылкой на ливанское Министерство здравоохранения.

Первый взрыв, 17 сентября, унес жизни 12 человек. На следующий день погибли еще 25 человек, все они были членами движения «Хезболла». Пострадали также 2750 человек, многие получили серьезные травмы.

Вторая волна атак 18 сентября затронула рации, использовавшиеся для связи членами «Хезболлы». Организация возложила ответственность на Израиль и пригрозила ответными действиями.

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