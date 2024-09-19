В Армении установят самую высокую статую Иисуса Христа в мире 19.09.2024, 16:42

Выше, чем в Бразилии и Польше.

На горе Атис в Армении появится самая высокая статуя Иисуса Христа в мире. По планам высота изваяния составит 33 метра, при этом Христа разместят на 44-метровом пьедестале, пишет «Нож».

Таким образом, монумент более чем в два раза превысит размер статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, высота которой вместе с пьедесталом равняется 38 метрам.

При этом монумент в Бразилии не является самым высоким изваянием Христа в мире — такой статус носит статуя Христа Царя в городе Свебодзин в Польше, высота которой 52 метра с учетом пьедестала.

Над монументом в Армении работает скульптор Армен Самвелян и команда из 15 человек. По его словам, статуя изготавливается из окрашенных алюминиевых листов на каркасе и уже готова на 90%.

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