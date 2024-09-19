От 100 до 700 км: до каких вооруженных арсеналов ВС РФ могут достать ВСУ 1 19.09.2024, 17:16

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Вокруг границ есть еще несколько объектов.

Арсеналы Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ могут находиться в пределах досягаемости новейшей украинской ракеты «Паляница». Некоторые из них имеют площадь больше склада в Торопце, где взорвали 30 тыс. тонн ракет ВС РФ. О месторасположении военных объектов РФ рассказали аналитики Defense Express.

Аналитики, определяя перечень складов ГРАУ ВС РФ, ориентировались на возможную дальность украинской ракеты «Паляница». Согласно инфографике, которую показали в презентации на портале United24, речь идет о 750 км. В пределах досягаемости «Паляницы» — семь крупных хранилищ, в том числе склад 107 в Торопце, который взлетел в воздух 18 сентября. В хранилищах россияне хранят ракеты различных типов, в том числе вероятно, «Искандер» и северокорейские KN-23. Их поражение может подорвать боеспособность армии РФ: важно узнать, до чего же, вероятно, доберутся ВСУ.

В статье на Defence Express показали месторасположение возможных целей для «Паляницы»:

67 арсенал ГРАУ — до Украины 120 км, Карачев Брянской области, координаты 53.14272, 34.9595, площадь 3 кв. км;

107 арсенал ГРАУ — до Украины 480 км, Торопец Тверской области, координаты 56.50853, 31.71544, площадь 5 кв. км;

23 арсенал ГРАУ — до Украины 470 км, Октябрьское Тверской области, координаты 56.35888, 31.64666, площадь 2,6 кв. км;

51 арсенал ГРАУ — до Украины 530 км, Киржач Владимировской области, координаты 56.10876, 38.76341, площадь 3 кв. км;

73 арсенал ГРАУ — до Украины 650 км, Эсино Владимировской области, координаты 53.14272, 34.9595, площадь 6,8 кв. км;

13 арсенал ГРАУ — до Украины 700 км, Котово Новгородской области, координаты 58.48912, 33.49577, площадь 3 кв. км;

68 арсенал ГРАУ — до Украины 780 км, Моздок Северная Осетия, координаты 43.74463, 44.5175, площадь 2,2 кв. км.

Один из ближайших к Украине российских арсеналов, в Брянской области, построен неподалеку от города с 20-тысячным населением, пояснили аналитики. При этом на спутниковых фото заметно, что контейнеры стоят под открытым небом. Также они отметили, что самый большой склад, у Эсино, прошел модернизацию в 2018 и 2021 годах. Аналогичная модернизация состоялась на складах в Торопино, которые якобы могли выдержать ядерный взрыв, но не выдержали. Кроме того, на Defense Express отметили, что целями для ракет ВСУ могут быть не только арсеналы ГРАУ, но и меньшие склады, которых больше, а также — производства снарядов и ракет, расположенных в пределах 750 км.

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