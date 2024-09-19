Ученые сравнили уровни счастья либералов и консерваторов 1 19.09.2024, 17:27

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Политические взгляды связаны со счастьем и смыслом жизни.

Предыдущие исследования показали, что политический консерватизм связан с ощущением счастья и смысла жизни. В новой работе ученые выяснили, что у либералов есть свои преимущества: они ведут более интересную и богатую переживаниями жизнь. Результаты опубликованы в Journal of Personality.

Психологи проанализировали данные тысяч людей из США и Южной Кореи. Они самостоятельно оценили свою политическую принадлежность к консерваторам или либералам, не указывая, за какие партии голосовали.

Анализ подтвердил существование ранее выявленной связи между консерватизмом, смыслом жизни (возможностью менять мир и быть значимым) и счастьем (количеством «хороших» дней и позитивных эмоций). Но также они впервые обнаружили, что либералы чаще сообщали о психологически богатой жизни. Это означает, что они чаще получали новый опыт и были открыты к обучению.

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