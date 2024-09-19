Российский бизнес резко перестал платить налоги 3 19.09.2024, 21:00

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Долги перед бюджетом достигли исторического рекорда.

Российский бизнес в 2024 году столкнулся с проблемами при выплате налогов в бюджет, следует из статистики Росстата.

За первую половину года объем просроченной задолженности организаций перед бюджетами всех уровней подскочил в 3,3 раза и на конец июня достиг 176,2 млрд рублей — рекордного уровня за все время доступной статистики, пишет The Moscow Times.

Невыплаты налогов начались в апреле, когда сумма просроченной задолженности выросла разом с 43,8 до 152,9 млрд рублей. В мае она увеличилась еще на 13,4 млрд, до 166,3 млрд, а в июне прибавила дополнительно 10 млрд рублей.

Главными налоговыми должниками стали сырьевые компании, в первую очередь нефтегазовые, следует из статистики: на сектор добычи полезных ископаемых на конец июня приходилось три четверти суммарной налоговой задолженности — 137,2 млрд рублей, из которых 132 млрд задолжали компании, добывающие нефть и газ.

Вторым крупнейшим должником стала обрабатывающая промышленность (8,9 млрд рублей). Лишь немного от нее отстала строительная отрасль (7,5 млрд рублей).

Налоговые проблемы бизнеса нарастают по мере того, как прибыли, из которых нужно расплачиваться с бюджетом, стремительно сокращаются, а банки массово блокируют транграничные платежи. Согласно Росстату, в июне сальдированный финансовый результат по экономике (прибыли минус убытки) сократился в 4 раза в годовом выражении — до 860 млрд рублей. Угольная промышленность стала убыточной (минус 7,1 млрд рублей). 9% прибылей за полгода лишились металлурги, на 22%, просели прибыли нефтеперабатывающих заводов, более 26% сальдированной прибыли потеряли компании розничной торговли.

У сырьевых экспортеров и вовсе стали возникать кассовые разрывы, рассказывал Reuters в начале сентября источник в крупном российском банке. По его словам, экспортеры брали юаневые кредиты в России, чтобы продавать на бирже валюту, в том числе для уплаты налогов. Но «реальная выручка зависла через текущие сложные платежные цепочки — отдавать банкам нечего», сетовал банкир.

Ужесточение западных санкций приносит все больше головной боли компаниям, которые оказались отрезаны от рынков сбыта и каналов закупки оборудования. Лишь 2% топ-менеджеров крупного бизнеса не заметили последствий санкций в своей работе, показал опрос Центра устойчивого развития Школы управления «Сколково» и консалтинговой компании «Технологии доверия».

О пользе санкций заявили лишь 7% респондентов из 102 крупных компаний из 17 отраслей. При этом 66% пожаловались на негативные эффекты событий последних лет, причем 22% оценили их как «крайне высокие».

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