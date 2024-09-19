Когда в Беларусь придут первые заморозки 19.09.2024, 21:49

В Белгидромете рассказали.

Белорусская погода понемногу перестраиваться на осенний режим. И если днем солнце еще окутывает теплом, то вечерами уже вполне прохладно.

Часто бывает, что первые заморозки проявляются в конце сентября. И нынешний не станет исключением.

Как рассказали БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, температурный фон с каждым днем станет понижаться, но по-прежнему будет превышать средние многолетние значения на 1–6°C.

«Дневные максимумы составят 17–26°C, лишь 22 сентября местами по северу страны температура воздуха не превысит 15–16°C», – прогнозируют синоптики.

Однако по восточной половине пожарная опасность сохранится на высоком уровне, а во многих районах Гомельской и Могилевской областей все еще действует красный уровень опасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com