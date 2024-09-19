Когда в Беларусь придут первые заморозки
- 19.09.2024, 21:49
В Белгидромете рассказали.
Белорусская погода понемногу перестраиваться на осенний режим. И если днем солнце еще окутывает теплом, то вечерами уже вполне прохладно.
Часто бывает, что первые заморозки проявляются в конце сентября. И нынешний не станет исключением.
Как рассказали БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, температурный фон с каждым днем станет понижаться, но по-прежнему будет превышать средние многолетние значения на 1–6°C.
«Дневные максимумы составят 17–26°C, лишь 22 сентября местами по северу страны температура воздуха не превысит 15–16°C», – прогнозируют синоптики.
Однако по восточной половине пожарная опасность сохранится на высоком уровне, а во многих районах Гомельской и Могилевской областей все еще действует красный уровень опасности.