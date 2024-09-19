закрыть
19 сентября 2024, четверг, 21:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Когда в Беларусь придут первые заморозки

  • 19.09.2024, 21:49
Когда в Беларусь придут первые заморозки

В Белгидромете рассказали.

Белорусская погода понемногу перестраиваться на осенний режим. И если днем солнце еще окутывает теплом, то вечерами уже вполне прохладно.

Часто бывает, что первые заморозки проявляются в конце сентября. И нынешний не станет исключением.

Как рассказали БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, температурный фон с каждым днем станет понижаться, но по-прежнему будет превышать средние многолетние значения на 1–6°C.

«Дневные максимумы составят 17–26°C, лишь 22 сентября местами по северу страны температура воздуха не превысит 15–16°C», – прогнозируют синоптики.

Однако по восточной половине пожарная опасность сохранится на высоком уровне, а во многих районах Гомельской и Могилевской областей все еще действует красный уровень опасности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина
Оставьте их в покое
Оставьте их в покое Виталий Портников
Красная линия Лукашенко
Красная линия Лукашенко Вячеслав Коростень