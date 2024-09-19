Британская армия представила новый основной боевой танк3
- 19.09.2024, 22:40
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Ожидается, что они будут введены на вооружение еще в этом году.
Британская армия представила новый основной боевой танк Challenger 3, созданный с использованием передовых технологий. Презентация состоялась на выставке Defence Vehicle Dynamics (DVD)
2024 в Миллбруке, где были показаны два первых экземпляра из 148 запланированных для модернизации танков, сообщает Army Recognition.
Challenger 3 отличается значительными техническими усовершенствованиями по сравнению с предшественником Challenger 2. Основным изменением стала новая 120-мм гладкоствольная пушка L55A1, превосходящая предыдущую пушку по огневой мощи и совместимости с боеприпасами НАТО. Танк также получил новую модульную броню, разработанную Оборонной научно-технической лабораторией, которая обеспечивает повышенную защиту и облегчает ремонт.
Танк оснащен полностью цифровой архитектурой, сетевой системой для обмена данными в реальном времени, передовыми системами наблюдения, тепловизором и улучшенной мобильностью благодаря новому двигателю и модернизированной подвеске. Он может развивать скорость до 60 км/ч.
Ожидается, что с 2024 года танки Challenger 3 будут введены на вооружение. В частности, в количестве 140 единиц.