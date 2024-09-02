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Лидер пророссийских сил в немецкой Тюрингии приехал на выборы на «Ниве»

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  • 2.09.2024, 12:30
  • 4,914
Лидер пророссийских сил в немецкой Тюрингии приехал на выборы на «Ниве»

Фотофакт.

Пророссийская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выиграла выборы в ландтаг Тюрингии, набрав 32,8% голосов, сообщает BILD.

Местная ячейка АдГ считается самой радикальной в ФРГ, ее лидера Бьорна Хеке судили за нацистскую символику.

В воскресенье он приехал к избирательному участку на синем автомобиле «Нива».

За машиной следовал черный BMW с охраной. Немецкие журналисты считают, что тем самым Хеке стремился сыграть на ностальгии по социализму, которая распространена среди некоторых жителей бывшей ГДР.

Ранее политик уже появлялся с «Нивой» в агитационных роликах. Несмотря на победу АдГ, в собственном избирательном округе Хеке проиграл кандидату от ХДС.

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