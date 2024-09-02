Лидер пророссийских сил в немецкой Тюрингии приехал на выборы на «Ниве»11
- 2.09.2024, 12:30
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Фотофакт.
Пророссийская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выиграла выборы в ландтаг Тюрингии, набрав 32,8% голосов, сообщает BILD.
Местная ячейка АдГ считается самой радикальной в ФРГ, ее лидера Бьорна Хеке судили за нацистскую символику.
В воскресенье он приехал к избирательному участку на синем автомобиле «Нива».
За машиной следовал черный BMW с охраной. Немецкие журналисты считают, что тем самым Хеке стремился сыграть на ностальгии по социализму, которая распространена среди некоторых жителей бывшей ГДР.
Ранее политик уже появлялся с «Нивой» в агитационных роликах. Несмотря на победу АдГ, в собственном избирательном округе Хеке проиграл кандидату от ХДС.