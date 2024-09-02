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Легендарный футболист Томас Мюллер побил рекорд, который держался 44 года

  • 2.09.2024, 17:08
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Легендарный футболист Томас Мюллер побил рекорд, который держался 44 года
Томас Мюллер

Левандовский прокомментировал достижение бывшего напарника по мюнхенской «Баварии».

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поздравил своего бывшего напарника по мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера с рекордом.

Мюллер вчера сыграл 710 матч за команду – это больше, чем у любого другого футболиста в истории «Баварии». Мюллер оставил позади даже легендарного Зеппа Майера, чье достижение держалось с 1980 года.

«Томас очаровывал меня в качестве партнера по атаке. Он является идеальным игроком, который способен выполнять разные задачи. Надеюсь, его интеллект станет фундаментом для того, чтобы он связал свою жизнь с «Баварией» и после завершения карьеры», – цитирует Левандовского официальный сайт «Баварии».

«Для меня Томас во многом удивительный партнер по нападению. В первую очередь: он совсем многозадачный. Он говорит почти всю игру и дает приказы. Но его разговоры никогда не отвлекали его от поиска оптимального свободного пространства для себя. Я видел такое только у него; он полностью отдается команде. И хотя он так много говорит, мы все равно понимали друг друга без слов в решающие моменты; это еще одна вещь, которую я действительно ценил в Томасе: один взгляд, одно движение, и каждый из нас точно знает, что произойдет.

Когда я думаю о наших отношениях, на ум приходят два слова: уникальные и честные. Он партнер по команде, о котором можно только мечтать, радующийся за своих коллег от всего сердца.

Я до сих пор помню невероятный матч, когда забил пять голов за девять минут против «Вольфсбурга». Когда игра закончилась, я даже не понял, что произошло. Затем Томас подошел ко мне и сказал: «Ты только что достиг чего-то уникального, люди будут говорить об этом и через 20 лет. Пожалуйста, наслаждайся этим и позволь себе праздновать», а потом подтолкнул меня к болельщикам на южной трибуне.

Говоря о праздновании: он тоже отдает все силы и задает тон. Мы вместе отметили один из его дней рождения в Hugo's, и этот вечер, безусловно, был одним из моих лучших «мюллеровских моментов».

Я надеюсь, что интеллект и знание Томаса станут опорой его любимого клуба по окончании его карьеры. Потому что я уверен: «Бавария» – это будущее Томаса Мюллера, а Томас Мюллер – это будущее «Баварии», – сказал Левандовский.

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