Легендарный футболист Томас Мюллер побил рекорд, который держался 44 года 2.09.2024, 17:08

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Томас Мюллер

Левандовский прокомментировал достижение бывшего напарника по мюнхенской «Баварии».

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поздравил своего бывшего напарника по мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера с рекордом.

Мюллер вчера сыграл 710 матч за команду – это больше, чем у любого другого футболиста в истории «Баварии». Мюллер оставил позади даже легендарного Зеппа Майера, чье достижение держалось с 1980 года.

«Томас очаровывал меня в качестве партнера по атаке. Он является идеальным игроком, который способен выполнять разные задачи. Надеюсь, его интеллект станет фундаментом для того, чтобы он связал свою жизнь с «Баварией» и после завершения карьеры», – цитирует Левандовского официальный сайт «Баварии».

«Для меня Томас во многом удивительный партнер по нападению. В первую очередь: он совсем многозадачный. Он говорит почти всю игру и дает приказы. Но его разговоры никогда не отвлекали его от поиска оптимального свободного пространства для себя. Я видел такое только у него; он полностью отдается команде. И хотя он так много говорит, мы все равно понимали друг друга без слов в решающие моменты; это еще одна вещь, которую я действительно ценил в Томасе: один взгляд, одно движение, и каждый из нас точно знает, что произойдет.

Когда я думаю о наших отношениях, на ум приходят два слова: уникальные и честные. Он партнер по команде, о котором можно только мечтать, радующийся за своих коллег от всего сердца.

Я до сих пор помню невероятный матч, когда забил пять голов за девять минут против «Вольфсбурга». Когда игра закончилась, я даже не понял, что произошло. Затем Томас подошел ко мне и сказал: «Ты только что достиг чего-то уникального, люди будут говорить об этом и через 20 лет. Пожалуйста, наслаждайся этим и позволь себе праздновать», а потом подтолкнул меня к болельщикам на южной трибуне.

Говоря о праздновании: он тоже отдает все силы и задает тон. Мы вместе отметили один из его дней рождения в Hugo's, и этот вечер, безусловно, был одним из моих лучших «мюллеровских моментов».

Я надеюсь, что интеллект и знание Томаса станут опорой его любимого клуба по окончании его карьеры. Потому что я уверен: «Бавария» – это будущее Томаса Мюллера, а Томас Мюллер – это будущее «Баварии», – сказал Левандовский.

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