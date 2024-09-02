США арестовали самолет диктатора Венесуэлы в Доминиканской Республике 2 2.09.2024, 19:27

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Воздушное судно направили во Флориду.

США арестовали самолет диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и направили его во Флориду. Об этом сообщает телеканал CNN.

«США переправили самолет во Флориду в понедельник, по словам двух американских чиновников. Это последнее событие в давно уже прохладных отношениях между США и Венесуэлой, а его арест в Доминиканской Республике знаменует собой их эскалацию, поскольку США продолжают расследовать то, что они считают коррупционными действиями правительства Венесуэлы», — сообщает телеканал.

Также один из собеседников телеканала из администрации президента США Джо Байдена подчеркнул, что целью данной акции была демонстрация властям Венесуэлы, что «никто не стоит выше закона».

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Евросоюза решили не признавать Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы. У политика, таким образом, нет «демократической легитимности», отметил он.

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