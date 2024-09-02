Зеленский: За последние двое суток продвижения оккупантов на Покровском направлении нет 2.09.2024, 22:25

Однако ситуация в Донецкой области остается сложной.

Несмотря на сложную ситуацию на Покровском направлении в Донецкой области, силы обороны Украины не допустили там продвижения оккупантов за последние двое суток. Об этом 2 сентября в Запорожье на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Видеозапись опубликована в Facebook ОП Украины.

По мнению президента, военная операция в Курской области РФ может повлиять на ситуацию на покровском и торецком направлениях, где «возможно уменьшение заострения из-за уменьшения количества российских войск».

Однако ситуация там остается пока сложной, поскольку главной целью РФ остается полная оккупация Донецкой и Луганской областей, добавил Зеленский.

«В любом случае двое суток мы разговариваем с главкомом [Александром Сырским] о покровском направлении. Как бы ни было сложно, эти двое суток продвижения [россиян] нет. То, что мне доложил главком», – подчеркнул президент.

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