Вблизи Гренландии затонул корабль 20.09.2024, 1:59

Есть опасность разлива топлива.

30-метровое судно затонуло вблизи Нанорталика на западе Гренландии.

Об этом сообщает DR.

Все, кто находился на борту, были спасены. Речь идет о четырех членах экипажа.

В баке судна было до 20 000 литров дизельного топлива и 1 000 литров моторного масла, что вызывает опасения относительно загрязнения окружающей среды.

Поэтому сейчас на воде установлены плавучие барьеры с целью остановить возможный разлив.

В работе участвуют как полиция, так и пожарная служба.

Когда произошла авария, судно направлялось в Какорток на юге Гренландии.

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