Вблизи Гренландии затонул корабль
- 20.09.2024, 1:59
Есть опасность разлива топлива.
30-метровое судно затонуло вблизи Нанорталика на западе Гренландии.
Об этом сообщает DR.
Все, кто находился на борту, были спасены. Речь идет о четырех членах экипажа.
В баке судна было до 20 000 литров дизельного топлива и 1 000 литров моторного масла, что вызывает опасения относительно загрязнения окружающей среды.
Поэтому сейчас на воде установлены плавучие барьеры с целью остановить возможный разлив.
В работе участвуют как полиция, так и пожарная служба.
Когда произошла авария, судно направлялось в Какорток на юге Гренландии.