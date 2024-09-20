Известный инсайдер раскрыл особенности iPhone 17 и даже iPhone 18 1 20.09.2024, 11:25

фото: Macrumors

Ожидается важный этап развития.

Apple применяет самые передовые технологические процессы для производства своих мобильных чипов. В 2023 году компания представила революционный A17 Pro, изготовленный с применением 3-нм техпроцесса. Следующий важный этап развития ожидается в 2026 году, пишет УНИАН.

iPhone 18 может стать первым смартфоном на базе 2-нм процессора / фото Apple

По данным надежного информатора Минг-Чи Куо, всю серию iPhone 17 оснастят чипами, изготовленными по усовершенствованной технологии TSMC N3P (3-нм). С точки зрения литографии это будет минорные изменения относительно A18 и A18 Pro, использующихся в актуальной линейке iPhone 16.

Тем, кто хочет ощутить действительно большой прирост производительности, стоит подождать до 2026 года. Тогда выйдет линейка iPhone 18, которая будет работать на 2-нм чипах. Будет ли этот апгрейд ограничен Pro-моделями или же все четыре модели оснастят революционными чипами, не упоминается.

Термины «3 нм» и «2 нм» описывают поколения технологий производства чипов, каждое из которых отличается собственным набором правил проектирования и архитектуры. Проще говоря, чем меньше цифра, тем меньше становится размер транзисторов и тем больше их получается уместить на одном кристалле. Это, в свою очередь, приводит к увеличению скорости обработки данных и повышению энергоэффективности.

Что касается самой TSMC, тайваньская компания планирует начать производство 2-нанометровых в конце 2025 года. Компания уже строит два завода для этих нужд и инвестирует в технологию миллиарды долларов. Купертинцы, как ожидается, станут первыми, кто их получит.

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