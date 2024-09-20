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Разведка Эстонии об ударе по Торопцу: Последствия на фронте в Украине заметим в ближайшие недели

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  • 20.09.2024, 18:06
Разведка Эстонии об ударе по Торопцу: Последствия на фронте в Украине заметим в ближайшие недели

Россияне потеряли колоссальное количество снарядов.

Атака украинских беспилотников на склад с ракетами в российском городе Торопец приведет к последствиям на фронте. Они будут заметны в ближайшие недели.

Об этом на пресс-конференции заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.

Он обратил внимание, что украинские защитники ударили по складу в тот момент, когда часть российских боеприпасов еще не разместили в бункерах. Поэтому возникла цепочка взрывов.

Кивисельг напомнил, что взорвалось 30 тысяч тонн боеприпасов - то есть около 750 000 снарядов. При этом, по его словам, за неделю Россия выпускает 10 тысяч снарядов.

- То есть это двух-трехмесячный запас боеприпасов. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и последствия этой потери мы увидим на фронте в ближайшие недели, - подчеркнул глава разведцентра Сил обороны Эстонии.

Комментируя ситуацию в Курской области, Кивисельг заявил, что Украина продолжает удерживать инициативу на оперативном уровне, несмотря на начало российского контрнаступления.

- В четверг на прошлой неделе украинцы также открыли новый участок фронта - Глушковское направление, где ВСУ продвинулись почти на шесть километров вглубь российской территории, - добавил полковник.

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