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Израиль нанес удар по пригороду Бейрута

  • 20.09.2024, 18:45
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Израиль нанес удар по пригороду Бейрута

Убит лидер элитного подразделения «Хезболлы».

В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по пригороду ливанского Бейрута погибли восемь человек, еще 59 получили ранения, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.

Как пишет The Times of Israel, целью израильского авиаудара, по данным источников в службе безопасности, был Ибрагим Акиль. Он является членом Джихадского совета — высшего военного органа «Хезболлы», а также лидером «Отряда Радвана», который осуществляет спецоперации группировки.

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в службе безопасности сообщает, что Ибрагим Акиль был убит в результате удара. Один из собеседников рассказал, что вместе с ним погибли и присутствующие на совещании члены элитного подразделения «Хезболлы».

Ибрагим Акиль разыскивался Штатами за его роль в бомбардировке казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году (тогда погибли 63 человека), а также за руководство захватом американских и немецких заложников в Ливане в 1980-х годах. За помощь в его обнаружении США назначили награду в размере в семь миллионов долларов.

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