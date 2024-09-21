Зеленский в США встретится с Шольцом 21.09.2024, 4:00

Уже в понедельник.

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Соединенных Штатах Америки. Встреча состоится во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.

По данным СМИ, Шольц и Зеленский встретятся в понедельник в Нью-Йорке.

«Мы хотим послать сигнал в Нью-Йорке, что этот конфликт, что российская агрессивная война относится к повестке дня», - сказал представитель правительства Германии о поездке Шольца в США.

Кроме Зеленского у Шольца запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

План победы Зеленского

Зеленский несколько недель назад объявил о готовящемся плане победы в войне. Недавно он заявил, что план готов и следующим шагом будет его реализация.

Детали плана еще не раскрыты, но Зеленский назвал его понятным и откровенным. Документ сначала будет представлен президенту США Джо Байдену, поскольку он тесно связан с поддержкой США.

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