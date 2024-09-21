закрыть
21 сентября 2024, суббота, 10:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Взрывы в Краснодарском крае РФ: пылает склад боеприпасов в Тихорецке

25
  • 21.09.2024, 8:26
  • 11,556
Взрывы в Краснодарском крае РФ: пылает склад боеприпасов в Тихорецке

Началась мощная вторичная детонация.

В Тихорецке в Краснодарском крае РФ на рассвете 21 сентября раздались взрывы. После этого на местном складе боеприпасов началась мощная вторичная детонация.

Кадры шедевральных фейерверков публикуют СМИ и Telegram-каналы. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что два беспилотника, атаковавших объект, силы ПВО и РЭБ подавили в Тихорецком районе. Пожар и детонация, по его словам, начались якобы из-за падения обломков.

Жителей ближайшего поселка эвакуируют. Уверяют, что пострадавших нет. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия.

Напомним, также в эту ночь дроны атаковали склад БК россиян в поселке Октябрьский в Тверской области. Там взлетел в воздух 23-й военный арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации. Объект расположен всего в 16 км южнее уничтоженного несколько дней назад 107-го арсенала в районе населенного пункта Торопец, Тверской области.

Написать комментарий 25

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина