Взрывы в Краснодарском крае РФ: пылает склад боеприпасов в Тихорецке 25 21.09.2024, 8:26

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Началась мощная вторичная детонация.

В Тихорецке в Краснодарском крае РФ на рассвете 21 сентября раздались взрывы. После этого на местном складе боеприпасов началась мощная вторичная детонация.

Кадры шедевральных фейерверков публикуют СМИ и Telegram-каналы. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что два беспилотника, атаковавших объект, силы ПВО и РЭБ подавили в Тихорецком районе. Пожар и детонация, по его словам, начались якобы из-за падения обломков.

Жителей ближайшего поселка эвакуируют. Уверяют, что пострадавших нет. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия.

Напомним, также в эту ночь дроны атаковали склад БК россиян в поселке Октябрьский в Тверской области. Там взлетел в воздух 23-й военный арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации. Объект расположен всего в 16 км южнее уничтоженного несколько дней назад 107-го арсенала в районе населенного пункта Торопец, Тверской области.

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