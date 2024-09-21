«Таким дизайном начинают заниматься люди, которые закодировались»2
- 21.09.2024, 9:04
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Оформление двора в белорусской деревне вызвало бурю эмоций.
Блогер показал оригинальное оформление придомовой территории в обычной белорусской деревне и признался, что не понял, что тут происходит. Также он спросил у пользователей, что они думают о таком «дизайне». Видео он опубликовал в TikTok.
«Едем, короче, обычная деревня Беларуси. Что тут происходит, я не знаю, но что-то происходит. Как вам такой интерьерчик? Классно», — рассказал он на видео.
Ролик посмотрели уже более 950 тысяч раз. Мнения пользователей разделились.
Кому-то показалось, что это красивое оформление:
«Враг точно не пройдет! Молодцы».
«Когда у хозяина руки из правильного места растут».
«Вы представьте, какая у человека фантазия и воображение или сколько трудов надо было потратить на это все».
«Вроде бы и красиво, много труда вложено... для музея ВОВ, для истории идеально, а вот для дома как-то жутко».
@smile_kiri #рекомендации❤#разбавляемконтент#Бедарусьродная ♬ оригинальный звук - Smilик🫠
При этом большинство комментаторов идею не оценили:
«Среди ночи без освещения можно и обо***ться».
«Место, где страшно остановиться, не то чтобы жить».
«Как говорится: на что хватило средств и фантазии. Не знаю, как это комментировать. Это работа для психологов».
«Мне кажется, что таким дизайном начинают заниматься люди, которые закодировались».
«Каждый с ума сходит по-своему».
«По мне, то не любитель я таких «тюнингов», лучше аккуратная лужайка и цветочки на худой конец».
Некоторые пользователи узнали местность. По их словам, это деревня Ольховое в Добрушском районе Гомельской области. Один из комментаторов написал, что «уже не один десяток лет у этого хозяина всякие поделки и скульптуры стоят, и многим нравится, а кому не нравится, так то его проблемы».