СМИ: На испепеленной БПЛА базе РФ под Тихорецком хранились снаряды из КНДР
- 21.09.2024, 10:15
- 1,018
Новые подробности удара.
Сегодня ночью Силы обороны Украины, предварительно, уничтожили запас ракет и иных боеприпасов, которые РФ закупила у КНДР.
Под атаку попала 719-я артиллерийская база ВС РФ, которая ранее уже фигурировала в расследованиях OSINT-экспертов.
Писал о ней, в частности, влиятельный американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).
Еще в феврале 2024 года Центр выпустил большое расследование о поставках северокорейских боеприпасов в Россию.
Там сообщалось, что с лета 2023-го на территории 719-й базы ВС РФ началось масштабное строительство новых мест для хранения снарядов из КНДР.
«Тихорецк остается стратегически важным хранилищем боеприпасов для Юга России и войны против Украины», — говорилось в статье.
База находится в поселке Каменный Краснодарского края примерно в 350 км от территорий Украины, подконтрольных Киеву.
В ночь на 21 сентября военный объект попал под удар украинских дронов, в результате чего там вспыхнул сильнейший пожар с детонациями.
Власти и Минобороны РФ утверждают, что налет беспилотников якобы был перехвачен, а ЧП случилось из-за «падения обломков». Тем временем Каменный срочно эвакуируют.