СМИ: На испепеленной БПЛА базе РФ под Тихорецком хранились снаряды из КНДР 21.09.2024, 10:15

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Новые подробности удара.

Сегодня ночью Силы обороны Украины, предварительно, уничтожили запас ракет и иных боеприпасов, которые РФ закупила у КНДР.

Под атаку попала 719-я артиллерийская база ВС РФ, которая ранее уже фигурировала в расследованиях OSINT-экспертов.

Писал о ней, в частности, влиятельный американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Еще в феврале 2024 года Центр выпустил большое расследование о поставках северокорейских боеприпасов в Россию.

Там сообщалось, что с лета 2023-го на территории 719-й базы ВС РФ началось масштабное строительство новых мест для хранения снарядов из КНДР.

«Тихорецк остается стратегически важным хранилищем боеприпасов для Юга России и войны против Украины», — говорилось в статье.

База находится в поселке Каменный Краснодарского края примерно в 350 км от территорий Украины, подконтрольных Киеву.

В ночь на 21 сентября военный объект попал под удар украинских дронов, в результате чего там вспыхнул сильнейший пожар с детонациями.

Власти и Минобороны РФ утверждают, что налет беспилотников якобы был перехвачен, а ЧП случилось из-за «падения обломков». Тем временем Каменный срочно эвакуируют.

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