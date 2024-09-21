закрыть
21 сентября 2024, суббота, 10:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: На испепеленной БПЛА базе РФ под Тихорецком хранились снаряды из КНДР

  • 21.09.2024, 10:15
  • 1,018
СМИ: На испепеленной БПЛА базе РФ под Тихорецком хранились снаряды из КНДР

Новые подробности удара.

Сегодня ночью Силы обороны Украины, предварительно, уничтожили запас ракет и иных боеприпасов, которые РФ закупила у КНДР.

Под атаку попала 719-я артиллерийская база ВС РФ, которая ранее уже фигурировала в расследованиях OSINT-экспертов.

Писал о ней, в частности, влиятельный американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Еще в феврале 2024 года Центр выпустил большое расследование о поставках северокорейских боеприпасов в Россию.

Там сообщалось, что с лета 2023-го на территории 719-й базы ВС РФ началось масштабное строительство новых мест для хранения снарядов из КНДР.

«Тихорецк остается стратегически важным хранилищем боеприпасов для Юга России и войны против Украины», — говорилось в статье.

База находится в поселке Каменный Краснодарского края примерно в 350 км от территорий Украины, подконтрольных Киеву.

В ночь на 21 сентября военный объект попал под удар украинских дронов, в результате чего там вспыхнул сильнейший пожар с детонациями.

Власти и Минобороны РФ утверждают, что налет беспилотников якобы был перехвачен, а ЧП случилось из-за «падения обломков». Тем временем Каменный срочно эвакуируют.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина