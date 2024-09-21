Момент удара дронов по складу БК в Тихорецке и реакцию россиян показали на видео 7 21.09.2024, 10:54

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Эффектные кадры.

В ночь с 20 на 21 сентября беспилотники атаковали поселок Каменный Тихорецкого района России. В результате случился пожар и боеприпасы сдетонировали, пишет российское издание ASTRA.

Местные власти подтвердили атаку, а губернатор Краснодарского края заявил, что началась эвакуация населения.

По данным ASTRA, в поселке находится две военные части: в/ч 57 229−41 (местные жители называют ее «белые сараи») и в/ч 01704. О том, что пожар и взрывы начались на складе боеприпасов, изданию сообщили местные жители. Они же засняли происходящее на видео.

— Ни**я себе! Е**нуться! - комментируют местные жители, заснявшие моменты взрыва на складе.

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