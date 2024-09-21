Украина за одну ночь уничтожила два крупных склада с боеприпасами на территории РФ 1 21.09.2024, 11:51

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Новые подробности атаки возле Торопца и в Краснодарском крае.

В России прошедшая ночь была шумной и «взрывной». В Краснодарском крае и Тверской области были атакованы склады с оружием оккупантов, пишет РБК-Украина.

Этой ночью россияне в сети пожаловались сразу на две атаки. Сообщалось, что атакованы склады с боеприпасами в Краснодарском крае и Тверской области. Было опубликовано много видео с детонацией.

Министерство обороны РФ заявили, что якобы противовоздушная оборона за ночь «перехватила» и «уничтожила» 101 дрон над российскими регионами.

Россияне утверждают, что 53 беспилотника были якобы ликвидированы над территорией Брянской области, 18 - над территорией Краснодарского края, 5 - над территорией Калужской области, по 3 беспилотника - над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному - над территорией Смоленской, Курской областей и Крыма, 16 беспилотников - над акваторией Азовского моря.

Краснодарский край

Под утро в сети появились кадры взрывов и пожара в Тихорецком районе Краснодарского края РФ. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что якобы Тихорецкий район был атакован, два беспилотника были «ликвидированы».

По его словам, из-за падения обломков возник пожар, который перекинулся на взрывоопасные предметы, поэтому началась детонация. Губернатор заявил, что жителей поселка, где вспыхнул пожар, эвакуируют.

При этом российские власти не указывают название поселка, а также не называют, что было объектом атаки.

Впрочем, в сети сообщают, что был атакован склад с боеприпасами в поселке Каменный. Как сообщают росСМИ, там находятся две воинские части - в/ч 01704 и в/ч 57229-41. По словам местных жителей, атакована часть 57229-41. Ее неофициально ее называют «белые сараны».

По состоянию на утро детонация после атаки продолжается. Районный центр Тихорецк расположен в 10 километрах от атакованного склада, там слышны взрывы и заметно черный дым.

Также OSINT-аналитики в сети опубликовали спутниковые снимки склада с боеприпасами в Краснодарском крае. На изображениях можно заметить, что боеприпасы хранились под открытым небом. Их, вероятно, готовили к отправке, поскольку рядом также были замечены грузовики.

Тверская область

Приблизительно часом ранее перед сообщением о взрывах в Краснодарском крае в сети написали о взрывах в Тверской области. Звуки взрывов слышали в Торопце, где недавно был атакован склад с ракетами и боеприпасами, а также в соседних населенных пунктах.

Российские СМИ заявили, что этой ночью под удар попал 23-й арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ) в поселке Октябрьское Тверской области.

Стоит отметить, что 23 арсенал находятся всего в 16 км южнее ранее уничтоженного 107 арсенала в Торопце.

Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар в Тверской области после атаки.

Удар по 107 арсеналу ГРАУ

Напомним, в ночь на 18 сентября в Торопце Тверской области РФ был атакован большой склад с боеприпасами и ракетами. Известно, что под удар попал 107-й арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ).

По данным источников РБК-Украина, за операцией стояли СБУ, ГУР и ССО, было задействовано более сотни ударных беспилотников. На складе хранились северокорейские ракеты KN23, ракеты для «Искандеров» и тактических ракетных комплексов «Точка-У», КАБы, С-300, артиллерийские боеприпасы.

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