Кадыров пошел против Керимова Семен Решетилов, «Кавказ.Реалии»

21.09.2024, 12:16

На чьей стороне Путин в конфликте вокруг Wildberries?

Минимум двое людей погибли и семеро пострадали во время попытки сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука при силовой поддержке близких к главе Чечни бойцов ММА проникнуть в главный офис маркетплейса. В нападении супруги обвинили друг друга. К конфликту в Москве привело столкновение интересов Рамзана Кадырова и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

Публичный конфликт разводящихся супругов длится с июля, когда Wildberries объявил о слиянии с оператором наружной рекламы Russ. Фирма получила 35% крупнейшего онлайн-маркетплейса, при этом обороты Russ в 2023 году были в 66 раз меньше, чем у Wildberries: 30 млрд против 2,5 трлн рублей. Бенефициаром сделки называют близкого к Кремлю миллиардера и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

Тогда на сторону выступавшего против сделки Владислава Бакальчука встал Рамзан Кадыров. Он назвал слияние фирм «рейдерским захватом» и «махинацией», за которой стоят глава Russ Роберт Мирзоян и несколько «известных кавказцев». Разобраться в ситуации тогда было поручено депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову. Последний известен как «смотрящий» Кадырова в Москве, решающий вопросы в том числе по коммерческим конфликтам на встречах в знаменитом «Президент-Отеле».

Почему слияние двух компаний вызвало вопросы у аналитиков, как на него мог дать «добро» президент России Владимир Путин и смогут ли кадыровцы помешать этой сделке, сайт Кавказ.Реалии ранее рассказывал. Еще в июле опрошенные редакцией эксперты заявлял, что политический вес главы Чечни и сенатора Керимова равны, но последний имеет больше опыта в разрешении бизнес-споров.

На переговоры – с оружием

Около полудня 18 сентября сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов смешанных единоборств попытался войти в московский офис компании в бизнес-центре «Романов Двор», но был остановлен охраной. Сам центр расположен в 500 метрах от Кремля.

По данным очевидцев, на которых ссылается канал «Осторожно, Москва», подъехавшая к зданию группа мужчин в гражданской одежде выглядела как обычные посетители, ожидавшие кого-то на ресепшене. В какой-то момент они резко побежали и начали ломать двери центрального входа, после чего началась стрельба, начало которой попало на видео. Все длилось около трех-четырех минут. Сотрудники маркетплейса в это время забаррикадировались и спрятались под столы, а после того, как стрельба стихла, начали выбираться через черный вход.

Практически одновременно другая группа заняла офис Wildberries в бизнес-центре «Искра Парк» около станции метро «Динамо». Очевидцы выложили несколько видео, на которых более десяти говорящих на чеченском мужчин парализовали работу компании, лица некоторых были закрыты медицинскими масками. В отличие от конфликта в «Романовом Дворе», до вооруженного противостояния их визит во второй офис не дошел.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ конфликт назвали неудавшейся попыткой рейдерского захвата со стороны Бакальчука и сопровождавших его людей, но оценили ситуацию как «стабильную» после вмешательства полиции. Там заявили, что, так как сооснователь компании не является ее сотрудником и владеет только 1% акций, доступа в офис у него нет.

Сам Владислав Бакальчук написал в телеграм-канале, что заранее уведомил руководство объединенной компании о визите, так как планировал передать документы и обсудить накопившиеся разногласия, прежде всего по остановившимся стройкам новых складов.

«Никто не мог представить, что начнется стрельба. Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries. В тот момент началась настоящая паника, повсюду был дым, люди пытались укрыться. Мои коллеги, пришедшие со мной, были ранены. Это не перестрелка, как пытается представить руководство РВБ. Это был настоящий расстрел», – заявил Владислав Бакальчук.

Его супруга заявила прямо противоположное: она назвала абсурдным утверждение о переговорах, договоренности о которых не было и на которые партнер приехал с вооруженной охраной.

После стрельбы полиция и Росгвардия задержали около 30 человек, некоторые из которых оказывали активное сопротивление. Также сообщается, что в ходе конфликта ранены ингушские бойцы ММА Абубакар Местоев и Рашид Кодзоев, а также уроженец Грозного Умар Чичаев. Издание «Агентство» обнаружило в соцсетях последнего фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и его ближайшим помощником – депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Чичаев является бойцом клуба «Ахмат» и ранее служил в Росгвардии.

Среди убитых в перестрелке оказался уроженец села Кантышево в Ингушетии 42-летний Адам Алмазов – он работал охранником в Wildberries. По информации «Известий», Алмазов также является замкомандира подразделения ОМОН «Ахмат-1» – формально он остается подразделением Росгвардии, но фактически подчиняется напрямую главе Чечни. О создании «Ахмат-1» из бывшего «Нефтеполка» Кадыров объявил в сентябре 2022 года. Информацию о гибели сотрудника охраны офиса, не называя его имени, подтвердила Татьяна Бакальчук. По словам его знакомых, в последнее время Алмазов редко общался с близкими, они даже не знали, что он в Москве.

Вторым погибшим оказался 28-летний спортсмен из Ингушетии Ислам-Бек Эльмурзиев, сообщил специализирующийся на криминальной хронике телеграм-канал SHOT. В 2013 году на тот момент 17-летний член юниорской сборной и мастер спорта по вольной борьбе спас двух утопающих в селе Долаково (Долакха-Юрт) и получил ведомственную медаль МЧС. В 2015 году ему присвоили звание мастера спорта России. В июле 2020 года он открыл в Москве частную охранную организацию «Фотон». Она действует до сих пор, однако ее владельцем с февраля 2021 года числится Ксения Князева.

Следственный комитет России проинформировал, что в ходе стрельбы пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. Адвокаты Владислава Бакальчука сообщили о предъявлении ему обвинений в убийстве, покушении на убийстве, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Обвинения также предъявили еще шестерым участникам инцидента.

Дойдет до кровной мести?

Репутация кадыровцев как «бизнес-решал» за пределами Чечни никогда не была абсолютной: можно вспомнить разгром в Дагестане группировки бывшего олимпийского чемпиона и главы Кизлярского района Сагида Муртазалиева, которого Кадыров называл «братом», напоминает экономист и член совета фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков. Не помогло вмешательство главы республики братьям Ананьевым из правления Промсвязьбанка, которым пришлось бежать из страны из-за обвинений в особо крупной растрате и отмывании денег.

«Политический вес Керимова вполне сопоставим с Кадыровым. Но главное в глазах Путина другое: Керимов занимается своим делом, а Кадыров пытается лезть на чужую поляну. Поляна Кадырова, в представлении Кремля, – это Чечня, все чеченцы в России и за границей, и поставка «мяса» для «СВО». Никто его арбитром по коммерческим разборкам не назначал», – указывает эксперт.

Вторая сторона конфликта, за которой стоит Керимов, имеет не меньшее влияние, чем глава Чечни, соглашается в беседе с редакцией журналист-политолог из Дагестана (мы не раскрываем его имени из-за репрессивного российского законодательства). По его мнению, за первой попыткой силового захвата компании могут последовать новые: «В нашей стране привыкли: когда Кадыров что-то просит или требует, это обязательно отдают. Но Керимов, как и Кадыров, достаточно часто выручал руководство страны в финансово-политических вопросах. Произошел конфликт равных фигур».

За несколько дней до нападения в северокавказском сегменте соцсетей активно обсуждалось объявление депутатом Делимхановым кровной мести Керимову и коллеге по Госдуме Ризвану Курбанову. Об этом сообщил политконсультант и перешедший на сторону России экс-депутат Одесского горсовета, блогер Олег Дмитриев. По сведениям источника, причиной конфликта стал бизнес Бакальчуков.

Вооруженный конфликт в офисе компании глава антикоррупционной некоммерческой организации «Transparency International – Россия» Илья Шуманов называет попыткой запугать вошедших в активы игроков и оказать на них психологическое давление: «Такие рейдерские методы применяются не раз, причем не только в 90-е, но и последние годы. Другое дело, что речь идет о цифровой компании, захват офиса не привел бы к получению контроля над самой крупнейшей в стране онлайн-торговой площадкой».

Спикер соглашается, что конфликт разводящихся супругов Бакальчук вышел за пределы семьи и разделился на группы, имеющие отношение к Северному Кавказу: условную «дагестанскую», опекаемую Керимовым, и «чеченскую», за которой стоит Кадыров.

«Обратите внимание на деталь: как и в других случаях, кадыровцы использовали для формального разрешения на ношение огнестрельного оружия удостоверения сотрудников Росгвардии. Это формат прикрытия, якобы легального, для людей, которые по сути являются частной армией и действуют в личных интересах Кадырова и его окружения. Это сильный звонок для Кремля, потому что речь идет не о политических разборках, а вмешательстве в коммерческий спор», – обращает внимание он.

СМИ неоднократно писали о дружбе Сулеймана Керимова с главой администрации президента Антоном Вайно, что выводит противостояние вокруг крупнейшего в стране маркетплейса на новый уровень. В этой ситуации Кремль может одернуть Рамзана Кадырова, но, как и в предыдущие разы, сделает это непублично. Сигналами недовольства президента Путина могут стать отсутствие встреч с главой Чечни в ближайшее время или предъявление обвинений сопровождавшим Бакальчука чеченским бойцам, заключает Шуманов.

Ранее сайт Кавказ.Реалии подробно рассказывал, как участники клана Рамзана Кадырова через номиналов захватывают активы и земли на оккупированных территориях Украины. В их числе Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича – крупнейшее промышленное предприятие Донецкой области. Также северокавказские элиты получают контроль над активами иностранных компаний, прекративших бизнес в России. Так, племяннику Рамзана Кадырова Якубу Закриеву достался российский Danone, а бывший глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков оказался бенефициаром компаний McDonald’s, Starbucks и OBI.

Семен Решетилов, «Кавказ.Реалии»

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