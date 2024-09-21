СМИ: На подорванном возле Торопца арсенале Минобороны РФ могла находиться «Сатана» 12 21.09.2024, 12:49

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Российские военные бросали все и бежали.

В Тверской области под Торопцом продолжается детонация снарядов на 23-м арсенале Главного артиллерийско-ракетного управления (ГРАУ) Минобороны России. Сегодня ночью он попал под удар украинских дронов.

Деталями резонансного происшествия поделился российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который, как считается, связан с российскими спецслужбами.

Кадров с места детонации очень мало, так как местные жители опасаются уголовного преследования за разглашение военной тайны.

Однако спутники NASA уже зафиксировали на территории военной базы тепловые сигнатуры, которые указывают на масштабные пожары и детонации. Местные власти хранят молчание.

По данным «ВЧК-ОГПУ», военный объект местные называли «Капай». Идет срочная эвакуация станции Старая Торопа, отменены железнодорожные рейсы, которые проходили через этот населенный пункт. Жители сообщают, что на территории базы до сих пор гремят очень сильные взрывы.

«Грибы» поднимаются над землей огромные, в Старой Торопе двери ходуном ходят. Часть военных спасались ночью, побросав машины, на которых приехали на службу. Все горит», — рассказал источник.

Есть информация о том, что на базе могло храниться более серьезное вооружение, чем обычные артиллерийские боеприпасы. Местные жители эвакуируются самостоятельно, опасаясь более мощного взрыва.

«Часть окружена забором, она секретная. Находится между Торопцом и Старой Торопой… Те, кто там кто был, рассказывают, что шахты ракетные, где шлюзы, как в бункере. В мае этого года туда беспилотник упал, военные тогда сказали, что если у них бы взорвалось, то на 30 км вокруг все снесло бы. Говорят, там на боевом дежурстве ракета «Сатана» (межконтинентальная баллистическая ракета — ред.) стоит», — рассказал источник.

Он добавил, что через территорию базы идет секретная железнодорожная ветка, которая не отмечена на картах. Она, предположительно, использовалась для поставок боеприпасов, в том числе из Северной Кореи. По данным канала, при атаке базы военные бежали, бросая все, в том числе свои машины.

Помимо этого, рядом с базой находится завод, который производит пленку. Если он будет уничтожен в результате детонации, близлежащие территории могут столкнутся с экологической катастрофой.

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