В Беларусь приехал замминистра обороны РФ

В Беларусь приехал замминистра обороны РФ1
- 21.09.2024, 13:13
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Стало известно, что обсуждалось во время визита.
С рабочим визитом в Беларусь приехала делегация вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в своем телеграм-канале рассказало белорусское Министерство обороны.
По данным министерства, во время визита прошла рабочая встреча начальника тыла ВС РБ Андрея Бурдыко и замминистра обороны РФ Павла Фрадкова.
— Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия военных ведомств в профильных сферах, — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, Александр Лукашенко в 2023 году заявил, что Беларусь «помогает и будет помогать» России.