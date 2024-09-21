В Беларусь приехал замминистра обороны РФ 1 21.09.2024, 13:13

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Стало известно, что обсуждалось во время визита.

С рабочим визитом в Беларусь приехала делегация вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в своем телеграм-канале рассказало белорусское Министерство обороны.

По данным министерства, во время визита прошла рабочая встреча начальника тыла ВС РБ Андрея Бурдыко и замминистра обороны РФ Павла Фрадкова.

— Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия военных ведомств в профильных сферах, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Александр Лукашенко в 2023 году заявил, что Беларусь «помогает и будет помогать» России.

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