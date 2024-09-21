СБУ нанесла удар по военному аэродрому «Шайковка»1
- 21.09.2024, 15:42
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Там дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М.
Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 21 сентября нанесли удары по складу с боеприпасами и ракетами в Тверской области. Также был атакован российский аэродром «Шайковка».
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
Этой ночью дроны СБУ поразили 23 арсенал главного артиллерийского управления Минобороны РФ возле населенного пункта Октябрьский Тверской области. Как отмечают источники, на складе хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и тактических ракетных комплексов «Точка-У».
После «прилетов» на складе началась детонация, фиксируется пять очагов пожаров.
Также дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома «Шайковка» в Калужской области. Там дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, регулярно обстреливающие Украину.
«СБУ вместе со всеми Силами обороны Украины системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце Тверской области. Сегодня пришел черед следующего по размерам склада - одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон «падения обломков» - в самом разгаре», - сообщил информированный источник в СБУ.