Генштаб ВСУ рассказал подробности поражения двух складов боеприпасов россиян

Генштаб ВСУ рассказал подробности поражения двух складов боеприпасов россиян1
- 21.09.2024, 16:17
- 2,326
И подтвердил, что там были снаряды из КНДР.
В Генштабе Вооруженных сил Украины в субботу, 21 сентября, подтвердили поражение по арсеналу в Тихорецке Краснодарского края РФ, который является третьим крупнейшим складом врага. Там хранились северокорейские ракеты KN23.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в «Фейсбуке».
Как сказано в сообщении, на момент удара на территории складов находился эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР.
Силы обороны также атаковали радиолокационную станцию Подлет, которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.
В Генштабе добавили, что Служба безопасности Украины нанесла удар по 23 арсеналу Главного артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области. В районах обоих военных арсеналов сейчас пожар и детонация.