Лавров объяснил, почему Путин «поддержал» Камалу Харрис 9 21.09.2024, 16:50

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Оказывается, это была «шутка».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин «пошутил», когда якобы говорил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США.

Такое он заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Комментируя сказанное в начале сентября заявление Путина о «поддержке» Харрис на президентских выборах, глава МИД России заявил, что его шеф «пошутил» и «у него хорошее чувство юмора».

«Не вижу какой-либо разницы ни в отношении нынешней избирательной кампании, ни в отношении будущих избирательных кампаний в США на длительный период времени», – констатировал Лавров.

Он заявил, что Джо Байден «уже длительное время не может управлять страной», но вместо него это делает «глубинное государство», а Дональд Трамп при своей первой каденции вводил «достаточно серьезные» санкции против России.

«В итоге мы сделали для себя вывод, что нужно рассчитывать на себя. Полагаться на то, что придет «добрый дядюшка» в Белый дом или в другую западную столицу и у нас все наладится, мы никогда уже в нашей истории не будем», – сказал глава МИД РФ.

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