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ВСУ ликвидировали командира российских десантников, зверствовавших в Буче

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  • 21.09.2024, 19:43
  • 7,598
ВСУ ликвидировали командира российских десантников, зверствовавших в Буче
буча

Он погиб в Курской области.

Z-пропагандисты сообщают о смерти подполковника Александра Вячеславовича Курина с позывным «Шкипер». Он погиб в результате удара FPV-дрона примерно 12-14 сентября 2024 года в районе поселка Глушково Курской области.

Курин был командиром 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ (в/ч 74268, Псков). Именно военные этого полка присутствовали в Буче и были идентифицированы как непосредственные исполнители убийств местных жителей.

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